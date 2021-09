La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época en que las personas prefieren quedarte en casa. Es en este contexto que han obtenido protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelve tendencia rápidamente por revelar aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios.

Hace un tiempo, se volvió viral un desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué animal ves primero? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un ave o dos cocodrilos?

IMAGEN COMPLETA DEL TEST

Foto: MDZ Online

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

Si lo primero que viste fue un ave, podrías ser una persona que se caracteriza por ser demasiado idealista. Sueñas en grande y esto te ha causado un problema: pocas veces has podido concretar todo lo que te propones debido a que no pones los pies sobre la tierra. Eres muy positivo y siempre estás buscando lo bueno en todo lo que te rodea. A diferencia de muchos, tiendes a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. No tienes dificultas para entablar conversaciones con desconocidos y haces amigos con suma facilidad. Rara vez pasas desapercibido en los lugares a los que asistes. Te cuesta tomar decisiones y terminas recurriendo a personas de tu confianza en busca de ayuda. Odias los conflictos y procuras llevarte bien con todos.

Si lo primero que viste fue unos cocodrilos, podrías ser una persona bastante conservadora. Antes de tomar cualquier decisión lo piensas muy bien. La impulsividad no es un rasgo que te caracteriza. Eres muy inconformista y te cuesta ver el lado bueno de las cosas. Tiendes a ser muy estructurado y cuando algo no ocurre como lo tenías planeado, te desestabilizas con facilidad. Los demás te ven como una persona muy fría; sin embargo, con tu círculo más íntimo eres muy expresivo. Tiendes a ser muy sobreprotector con los que más amas. Te cuesta perdonar cuando alguien te hace daño.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown) null