A través de las redes sociales, se volvió tendencia un test que no ha tardado en ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook o Twitter. Se trata de una prueba visual que está revelando aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios, sorprendiendo a más de uno por los resultados obtenidos.

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿de qué forma son los dedos de tus manos? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y escoge rápidamente la opción que más se asemeje a tu respuesta:

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si escogiste la primera opción, podrías ser una persona decidida que no teme correr riesgos. Siempre estás buscando probar cosas nuevas. No sabes quedarte quieto en un lugar y debes constantemente estar en movimiento, sino no te sientes cómodo y expresas tu frustración con mucha facilidad.

Si escogiste la segunda opción, podrías ser una persona con mucha confianza sobre sí misma.Debes tener cuidado de no volverte arrogante o de dar esa idea Te gusta la compañía, pero también sabes disfrutar de la soledad. Te caracterizas por ser muy reservado sobre tu vida privada.

Si escogiste la tercera opción, podrías ser una persona que se caracteriza por su serenidad. La organización es tu rasgo más característico. Eres muy racional y tiendes a pensar todo dos veces antes de tomar una decisión. Con tus seres queridos eres muy amoroso y cariñoso.

