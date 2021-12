Luego de los retos virales, los test de personalidad se han vuelto los favoritos de miles en las redes sociales, al punto de acumular miles de reacciones en Facebook, Twitter y otras plataformas. Hace un tiempo, se viralizó una prueba visual que está revelando el lado oculto de la personalidad de sus participantes.

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla, pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿ves primero un zorro o un pez?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste en la foto fue un zorro, podrías ser una persona demasiado perfeccionista. Los errores no están permitidos en tu vida y cuando cometes uno te cuesta mucho reconocer tu equivocación. Eres generoso y bondadoso. Por tus seres queridos eres capaz de darlo todo. Siempre estás pendiente del bienestar de quienes te rodean. Eres de los que creen en el amor para toda la vida. No te gusta quedarte quieto y prefieres estar siempre en movimiento.

Si lo primero que viste en la foto fue una paloma, podrías ser una persona muy positiva y cariñosa. Eres bueno dando consejos y quienes te rodean acuden a ti cuando tienen un problema. Para ti, lo más importante es la libertad y no soportas que nadie influencie tus decisiones. No te gustan las discusiones y tratas siempre a los demás como te gusta que te traten a ti. No sueles rendirte con facilidad y cuando tienes una idea no paras hasta lograrla. Tienes muy en claro lo que deseas en la vida.