The End of the F***ing World: ¿habrá nueva temporada en Netflix?

La segunda temporada de “The End of the F***ing World ”, serie original de la cadena británica Channel 4, inspirada en el cómic de Charles S. Forsman, ya está disponible en Netflix. En sus primeros ocho episodios la ficción sigue a dos adolescentes 'outsiders', James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden). El dúo decide huir de casa y se embarca en un viaje con el objetivo de encontrar al padre de Alyssa y sin que ésta sepa que James planea asesinarla.

Ambos huyen juntos y a medida que van viajando se van enamorando; para James Alyssa es el recuerdo de su madre, mientras que para Alyssa James es el protector que nunca tuvo. Pero su peculiar historia de amor termina cuando la policía, que los persigue por la muerte de Clive, los encuentra.

Sin más opciones, James decide culparse de todo y huir, pero es alcanzado por una bala, dejando la interrogante ¿realmente está muerto? Algo que se revela en la nueva entrega de “ The End of the F***ing World ”.

Los ocho episodios de la segunda temporada, que se desarrolla dos años después y donde Alyssa se lanza de cabeza a una nueva vida, justo cuando una mujer llena de rencor emprende una misión homicida de venganza, se estrenó en Netflix el martes 5 de noviembre, pero los fans de la serie ya preguntan por una tercera entrega.

¿“THE END OF THE F***ING WORLD” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Hasta el momento, la plataforma streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “The End of the F***ing World ”, pero por lo visto en el último capitulo de la nueva temporada ese parece ser el final de la historia de Alyssa y James.

Incluso Charlie Covell, creador de la ficción de Netflix, dijo en una entrevista exclusiva con Radio Times que no tiene planes para una tercera entrega, principalmente, porque no quiere alargar demasiado algo que estaba pensado para una sola entrega.

"Creo que, para mí, eso es todo ahora", dijo cuando le preguntaron por una tercera temporada. "Sí, eso está hecho. Creo que tratar de sacar más provecho estaría mal, me gusta dónde lo dejamos".

Además, contó la presión que sintió al escribir la segunda entrega. "Oh, Dios mío, sí. Absolutamente. Totalmente, creo que hay una gran parte de ti que está preocupada por lo que piensa la gente, pero me preocupo y luego pienso: 'Dios mío, el hecho de que me preocupe la reacción de los fanáticos ante un espectáculo es un problema muy agradable. Hay presión, pero hay presión porque a la gente le gusta algo que todos hicimos juntos".

Sin embargo, eso no es definitivo, tal vez el creador cambie de opinión. Por ahora, solo queda esperar la confirmación de Netflix.

Bonnie busca vengarse de James y Alyssa (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “THE END OF THE F***ING WORLD”?

Si Netflix renueva “The End of the F***ing World ” para una segunda temporada los nuevos episodios podrían llegar a fines del 2020.