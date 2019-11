“The Grudge” no es un reboot o un remake de "La maldición", es una “continuación simultanea” de la serie de películas de terror de 2004 que se basaban en la cinta japonesa “Ju-on”. Este “semi-reinicio” se anunció en marzo de 2014 con Jeff Buhler a cargo del guion, y en el julio del 2017 se confirmó que Nicolas Pesce se haría cargo de la dirección.

Según contó el director en la New York Comic Con 2019, este proyecto busca "un balance de lo nuevo y lo viejo, trata sobre el hecho de puede suceder en cualquier lugar y propagarse como un incendio forestal". Además, explicó que tiene una calificación R por ser "más retorcida, no es que la ola de J-Horror a principios de la década de 2000 no fuera oscura, pero esta será realmente jodida".

Mientras la entrega original tenia a Sarah Michelle Gellar como protagonista, la nueva película contará con Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye y Jacki Weaver como parte de su elenco.

La fotografía principal de “The Grudge”, que contará con el maestro de terror Sam Raimi en la producción, comenzó el 7 de mayo de 2018, en Winnipeg, Manitoba, y finalizó el 23 de junio de 2018.

"The Grudge" será más oscura y más realista que su versiones anteriores (Foto: Sony Pictures)

SINOPSIS DE “THE GRUDGE”

De acuerdo a la sinopsis de Sony, “The Grudge” sigue a “una madre soltera, Muldoon (Riseborough), que trabaja como detective y descubre que una casa de los suburbios está maldecida por un fantasma vengativo que condena a los que entran con una muerte violenta.



Ahora, ella corre para salvarse a sí misma y a su hijo de los espíritus demoníacos de la casa maldita de su vecindario”.



TRÁILER DE “THE GRUDGE”

ACTORES Y PERSONAJES

Andrea Riseborough como Detective Muldoon

Demián Bichir

John Cho como Peter

Lin Shaye como Faith Matheson

Jacki Weaver

Betty Gilpin como Nina Spencer

William Sadler

Frankie Faison como Sr. Matheson

Tara Westwood como Fiona

Nancy Sorel como Agente Cole



EQUIPO CREATIVO

Dirección: Nicolas Pesce

Producción: Sam Raimi, Robert Tapert, Takashige Ichise

Guion: Jeff Buhler, Nicolas Pesce

Música: The Newton Brothers

Fotografía: Zack Galler

Montaje: Ken Blackwell, Gardner Gould



Uno de los afiches de "The Grudge", cinta que llegará en enero del 2020 (Foto: Sony Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE GRUDGE”?

Inicialmente, “The Grudge” tenía programado su estreno para el 16 de agosto de 2019, pero debido a algunos retrasos Sony Pictures Entertainment cambió la fecha para el 3 de enero de 2020 en Estados Unidos.



Fecha de estreno de “The Grudge” en Estados Unidos (EE.UU-USA): 3 de enero de 2020

Fecha de estreno de “The Grudge” en Perú: 30 de enero de 2020

Fecha de estreno de “The Grudge” en España: 2020

Fecha de estreno de “The Grudge” en México: 2020

Fecha de estreno de “The Grudge” en Argentina: 30 de enero de 2020