"The Mandalorian": liberan las primeras imágenes y fecha de estreno de la serie de "Star Wars"

El Star Wars Celebration, evento que reúne a los más grandes fanáticos de la saga de George Lucas, fue el lugar escogido para anunciar las nuevas producciones relacionadas a "Star Wars".

Fue hace unos días que se reveló el primer tráiler de "Star Wars: The Rise of Skywalker" y ahora se acaba de liberar los primeros avances de "The Mandalorian", serie de televisión que se estrenará en forma exclusiva en la plataforma digital Disney+.

Jon Favreau, encargado de la producción del programa, salió al frente del escenario para poner fin a los rumores y confirmar la fecha del estreno de "The Mandalorian". El 12 de noviembre será el día que la serie salga a la luz.

"The Mandalorian" contará con 8 episodio de 45 minutos cada uno y tendrá el siguiente cast: Pedro Pascal, Gina Carano, Emily Swallow, Omid Abtahi, Nick Nolte, Giancarlo Espósito, Carl Weathers y Werner Herzog.

La serie estará ambientada cinco años después de todos los eventos ocurridos en "Star Wars: Return of the Jedi". El Borde Exterior, "lugar donde la gente no sabe y ni le importa la caída del Imperio", será la ubicación donde tendrá lugar "The Mandalorian".

Sinopsis



"Tras las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo Star Wars. ‘The Mandalorian’ se sitúa tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Seguiremos las aventuras de un pistolerio solitario en los límites de la galaxia lejos de la autoridad de la Nueva República."