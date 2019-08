The OA no tendrá temporada 3: ¿por qué fue cancelada la serie de Netflix? The OA, serie creada por Brit Marling y Zal Batmanglij, fue cancelada por Netflix tras 2 temporadas y 16 episodios

The OA no tendrá temporada 3: ¿por qué fue cancelada la serie y cómo quedó la historia? (Foto: Netflix) The OA no tendrá temporada 3: ¿por qué fue cancelada la serie y cómo quedó la historia? (Foto: Netflix)