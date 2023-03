El cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye o más conocido como The Weeknd anunció que llegará con su gira mundial “After Hours til dawn tour 2023” a nuestro país para brindar un vibrante concierto que promete batir nuevamente récords de taquillas. El intérprete del éxito “Blinding Lights”, así como de los temas “Save Your Tears” y “I Feel it coming”, recorrerá el mundo y hará una parada en el Perú para el beneplácito de sus miles de seguidores en el país.

¿Cuándo será el concierto de The Weeknd en Lima?

The Weeknd confirmó las nuevas fechas en su gira por Latinoamérica que no solo lo tendrá en Lima, sino también en otras importantes ciudades como Monterrey, Buenos Aires y Guadalajara. Por ello, en el Perú se podrá ver el show de The Weeknd el próximo domingo 22 de octubre de 2023.

El cantante ganador de los mayores premios musicales y un Diamond Award ofrecerá 43 conciertos no solo en Latinoamérica sino también en Europa y Norteamérica. Siendo esta la primera vez que los fanáticos peruanos de The Weeknd podrán verlo en vivo y en directo y sobre un escenario en suelo limeño, en el cual se incluirán los temas de los dos discos más exitosos de su carrera: “After Hours” (2020) y “Dawn FM” (2022) en vivo.

Cabe señalar que esta gira del artista de 33 años tiene una de las mejores puestas en escena, pues su propuesta combina elementos del teatro y las artes escénicas para recrear una noche de fiesta en un club, en la que se fusionarán mundos visuales y sonoros.

Precio y venta de entradas

El precio de las entradas para el show de The Weeknd en Perú van desde los pero los 100 hasta los 609.50 soles. La preventa con tarjeta BBVA se realizará el 9 y 10 de marzo, a las 10 a.m., mientras que la venta general será el 11 de marzo, a la misma hora, vía Teleticket.

TE PUEDE INTERESAR