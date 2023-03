La cantante Karol G se encuentra en la cúspide de su carrera luego del lanzamiento de su más reciente álbum “Mañana será bonito”, el cual se dio a la par con el estreno de su primer tema junto a Shakira, TQG (Te quedó grande), el cual las cantantes se lo dedican a sus exparejas, el reggaetonero Anuel AA y el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

Este lanzamiento se ha dado por todo lo alto pues Karol G ha logrado posicionarse en el puesto 1 a nivel mundial y con un álbum completamente en español, por lo que este logro de la colombiana ha hecho que la intérprete de “Provenza” se emocione y con justa razón.

“Como empezó todo… como va. No hay palabras que describan este momento. Mi primera canción número uno global la comparto con ella @shakira y ella sabe lo honrada que me siento TQG número uno Global. Gracias a Todos por el amor infinito”, escribió la popular ‘Bichota’ en su perfil oficial de Instagram.

No solo eso, Karol G compartió un video donde se muestra llorando desconsoladamente tras conocer que su tema es tendencia mundial y que su nuevo álbum “Mañana será bonito” debutó en los primeros lugares.

“Me siento así de emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo conmigo”, dijo Karol G en medio de lágrimas de felicidad y emoción por lo que está viviendo con su nueva producción.

“Es importante para mí elevar el género de la mujer en su máxima expresión, todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas y además me siento muy especial por todo el amor que me regalan porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial”, expresó.

Como se sabe, Karol G anunció su retiro temporal de los escenarios, pues quiere estudiar y prepararse para realizar un álbum en inglés. Por ello, la ‘bichota’ hará pausa a todo su éxito y tras una larga gira que la tuvo recorriendo varios rincones del mundo y al ritmode sus más grandes éxitos como “Tusa”, “Mami”, entre otros.

El fin de semana, la artista colombiana celebró a través de su cuenta en Instagram, que TQG es la canción más escuchada a nivel global en Spotify, siendo también la primera creación musical de dos mujeres en lograr ese puesto en la mencionada plataforma.

