La conmovedora reacción de un perrito ha ‘enamorado’ a millones de usuarios en TikTok y demás redes sociales. Y es que el can realizó un gesto único e irrepetible mientras su dueño lo regañaba por haberse portado mal. El video ya se volvió viral en Facebook y demás redes sociales.

Las mascotas suelen convertirse en protagonistas de los videos de mayor repercusión. Es así que hallamos uno que no ha dejado de ser compartido y comentado entre los internautas y que muestra la actitud de un perro ante la reprimenda de su amo.

En el video viral de TikTok, publicado por el usuario @eliotdussan y registrado en Colombia , se puede ver el preciso momento en que el can mueve los ojos hacia arriba y hacia abajo, y se trata de ocultar mientras su ‘padre’ lo regaña por haberse comportado mal y no obedecer las reglas básicas de no destruir las cosas del hogar.

Lo que cautivó a los internautas fue la adorable reacción del perro , pues este intentaba ‘enterrar’ su cabeza, en el colchón del dormitorio, cada vez que su dueño le llamaba la atención y al no lograrlo se ocultaba entre su patas.

“Es que tú no puedes tener esa actitud siempre, tienes que portarte bien. Uno no hace sino complacerte, llevarte al parque, comprarte juguetes, y tú no haces caso, siempre haciendo daño, y con esa carita de ‘yo no fui’ que quieres ganarlas todas, así no es”, decía el dueño en el video viral .

