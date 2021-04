Si hay algo que pone como loco a medio mundo, es la comida chatarra. ¿A quién no se le antoja una hamburguesa o una pizza de vez en cuando? Seguro que a millones, pero así como también a los seres humanos, también a las mascotas. Y este perrito no es la excepción, pues su reacción en la cocina ha dejado perplejos a michos usuarios en las redes sociales. La creatividad y habilidad de este bóxer lo ha vuelto tendencia en TikTok y uno de los clips más virales del momento, así que te dejamos aquí todo lo que sucedió y es muy comentado.

¿Qué fue el detonante de que el bóxer sacara sus mejores aptitudes para poder satisfacer sus antojos? Una tajada de pizza. Sí, así como lo lees. Pero todo fue muy bien maquinado por el dueño de la mascota, quien puso estratégicamente la cámara para captar el momento preciso en que el perrito baja de las escaleras, camina como si nadie lo estuviera viendo y se dirige a su objetivo.

El perrito se llama Randy y es el protagonista no solo de este video, sino de la cuenta en TikTok que da la hora. Es proveniente de Utah, Estados Unidos, y su dueño Joe Puglisi, de 23 años, suele dejarlo al destape mostrándolo en su día a día, en todas sus actividades normales. Pero no imaginó lo que haría con el pedazo de pizza que dejó sobre el repostero.

Es viral en TikTok la tierna reacción de perro que intentó robar pizza a escondidas. (@randytheboxer)

Lo que muestran las imágenes de este video viral es a Randy intentando desesperadamente tomar una pizza que Joe había colocado encima del mostrador, y casi lo consigue. Pero antes, se ve cómo maquina todo detalladamente para luego acercarse a la comida. Su mirada se dispersa por toda la habitación y revisa si es que por algún lado viene alguien que pudiera arrebatarle su objetivo.

El video se hizo viral con casi un cuarto de millón de visualizaciones en TikTok, red social donde ‘Randy the boxer’, como se hace llamar, tiene un pequeño ejército de seguidores de más de 3.000 usuarios que no se pierden una aventura del can.

