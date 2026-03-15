Tras el éxito de su primera edición en 2025, el torneo de fútbol 3x3 Toma El Juego, impulsado por Nike, regresa este 2026 bajo el nombre de Toma Los Barrios, con una segunda versión que promete llevar el espíritu del fútbol de barrio a más rincones de Lima. La iniciativa, que reúne equipos masculinos y femeninos, busca celebrar el talento joven y la cultura que nace en las canchas del barrio, transformando el juego en una experiencia deportiva y cultural abierta a la comunidad.

Este año, el torneo ampliará su alcance en distintos barrios de Lima, con jornadas que se disputarán en La Victoria, Callao, Surquillo, San Miguel y Chorrillos, consolidándose como una plataforma que conecta fútbol, identidad y comunidad desde las canchas del barrio.

“Toma El Juego nació para relevar el valor del fútbol que se vive en el barrio y el talento que surge en esas canchas. Tras una gran primera edición en 2025, donde estuvimos presentes en dos distritos, este 2026 decidimos ampliar la participación, para seguir acercando esta experiencia a más jóvenes y comunidades”, señala Benjamín de la Barra, Brand Manager Andina de Fútbol Equinox, distribuidor oficial de Nike.

El torneo se desarrollará del 17 al 19 de abril con jornadas clasificatorias en los 5 barrios de Lima. El 17 de abril dará inicio en San Miguel. El 18 continuará en La Victoria durante la mañana y se trasladará a Surquillo en la tarde. El 19 seguirá en el Callao durante la mañana y culminará en Chorrillos por la tarde, donde se cerrarán las jornadas clasificatorias. A lo largo de estas fechas, se espera reunir a más de 150 equipos en categorías masculinas y femeninas, integrados por jóvenes entre 15 y 18 años, quienes competirán representando a sus barrios en este campeonato de formato 3x3.

El evento final del año pasado contó con la presencia de estrellas de fútbol nacional, entre ellas Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún, y Hernán Barcos, y jóvenes promesas como Alessandro Burlamaqui, Maria Alejandra Espejo y Lupita Rodriguez.

Las inscripciones son gratuitas y ya se encuentran disponibles en https://www.nike.com.pe/toma para todos los equipos que quieran ser parte de esta experiencia que mezcla competencia, cultura urbana y comunidad.

El torneo culminará en mayo con una gran final en uno de los barrios de Lima, cuya locación será revelada próximamente. Allí se enfrentarán los mejores equipos del campeonato, tanto en la categoría masculina como femenina, quienes se llevarán un premio sorpresa que se anunciará durante la gran final.