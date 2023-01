¿Te ha pasado que has cocinado la que ha acabado siendo una sopa o caldo muy grasoso? No te preocupes, no eres la única persona a la que le ha sucedido. Hay días en que se nos escapan algunos detalles cocinando, como comprobar el punto de aceite de nuestros platos. Por suerte, hay unos trucos caseros para quitarle el exceso de grasa a tus sopas o caldos.

Hay ciertas preparaciones que pueden jugarnos una mala pasada, como la preparación de una sopa o caldo. Y es que, hay ciertos ingredientes que contienen mucha grasa, como las carnes, por ejemplo. Si a estos alimentos, además, les añadimos aceite, es bastante fácil que el resultado nos quede grasoso.

Pero esto no significa que debamos desechar esa preparación. Hoy en Depor te contamos unos trucos para arreglar una sopa o caldo muy grasoso, ¡es muy fácil y solo necesitarás cosas fáciles de conseguir!

Cómo quitar el exceso de grasa a tus sopas o caldos

Hoy te contamos un sencillo truco para eliminar la grasa de sopas y caldos, ¡es muy fácil!:

Necesitarás:

Cuchara de metal.

Cubos de hielo.

¿Cómo se hace?

Pon en el congelador la cuchara de metal. Deja reposar de 5 a 10 minutos, lo que buscamos es que la cuchara este totalmente fría. También puedes sumergir la cuchara en agua helada si tienes mucha prisa. Cuando la cuchara esté totalmente fría, sumérgela en el caldo y verás que si la grasa entre en contacto con la cuchara se volverá dura. De esta forma será más fácil sacar la grasa.

Otro truco para hacer la sopa menos grasosa

Existe una manera mucho más fácil de quitarle el exceso de grasa a tus sopas o caldo , pero esta implica lo siguiente:

Dejar enfriar el caldo. Refrigerar por 10 horas y la grasa se volverá solida. Con una cuchara fría, recoge la grasa o cuela la sopa.

Espero estos trucos te sean útiles para cocinar sin menos grasa y eliminar toda la que salga en tus caldos y sopas.