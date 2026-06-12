A un año de volver a convertirse en el punto de encuentro del continente, el Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027 presentó la marca oficial del certamen, un emblema que recoge la esencia de la capital peruana y proyecta al mundo el espíritu de una ciudad que se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte.

La nueva identidad visual marca uno de los hitos más importantes rumbo a los Juegos Lima 2027, evento que reunirá a más de ocho mil atletas y Para atletas de 41 países de América, del 23 de julio al 29 de agosto de 2027, y que volverá a colocar al Perú en el centro de una celebración donde el deporte, la excelencia y la integración serán protagonistas.

Inspirado en la Lima cercana, acogedora y vibrante, el logotipo nace de una gran rúbrica. Un trazo libre, fluido y lleno de movimiento que representa a una ciudad que abraza, inspira y deja huella. Una firma que resume la personalidad de Lima y que simboliza el compromiso de recibir nuevamente al continente con excelencia y calidez.

“La nueva identidad de Lima 2027 es una muy interesante propuesta, muy atractiva, de colores vivos, y que representa la alegría, la energía y la esencia de este maravilloso país y toda su gente. Estamos a poco más de 400 días para que comiencen nuestros Juegos y no me cabe ninguna duda, que será una gran fiesta deportiva, que nos unirá nuevamente como continente. Porque tal como dice su lema, Juntos brillamos más”, afirmó Neven Ilic, presidente de Panam Sports.

“Esta identidad visual refleja la esencia de una ciudad que inspira a superarse cada día y que está lista para volver a abrirle las puertas al continente. Cada trazo representa movimiento, encuentro y la energía de millones de historias que se cruzarán en Lima 2027”, señaló Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador.

La propuesta visual integra los colores que dan vida a la capital peruana. El celeste del mar y el cielo; el verde de sus acantilados y espacios naturales; el gris metálico de una ciudad moderna y en constante crecimiento; el naranja del atardecer que nos hechiza; y el morado que conecta con la tradición, la historia y la identidad del país.

Y para coronar esta firma aparece el sol, que se refugia en el mar de la única capital sudamericana ubicada frente al océano Pacífico, un elemento que inspira el concepto central de los Juegos y su lema oficial: “Juntos brillamos más”.

Sobre el lema oficial

La frase resume el espíritu de una ciudad que celebra el encuentro y la capacidad de las personas para construir algo más grande cuando unen esfuerzos.

Inspirado en esos atardeceres que transforman el paisaje y convocan a las personas a compartir una misma emoción, el concepto reconoce que el verdadero brillo de los Juegos no proviene únicamente de las medallas o los récords, sino de la fuerza colectiva que nace cuando atletas, delegaciones, voluntarios y ciudadanos se unen alrededor de un mismo sueño.

“Queremos que los Juegos Lima 2027 sean una experiencia que inspire a todo el continente. Así como el sol ilumina el mar y reúne a las personas alrededor de un momento único, estos Juegos buscan unir culturas, historias y talentos para demostrar que juntos podemos llegar más lejos y brillar más fuerte”, destacó Rosemary Ormeño, directora del área Comercial y Marketing de Lima 2027.

La nueva identidad visual también refleja los valores que guiarán la organización de los Juegos: la superación de quienes desafían sus propios límites; la pasión que impulsa cada entrenamiento y competencia; la integración de culturas y realidades diversas; la alegría del encuentro entre los pueblos de América; y la trascendencia de un legado que inspirará a futuras generaciones.

Más que una imagen, la Identidad Visual de Lima 2027 es una declaración de propósito. Es la firma de una ciudad que vuelve a abrir sus brazos al continente, la expresión de una historia que continúa construyéndose y la invitación a ser parte de unos Juegos que buscarán dejar una huella imborrable dentro y fuera de los escenarios deportivos.

El Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027 reafirma su compromiso de ofrecer unos Juegos que inspiren, y es que cuando el talento de todo un continente se encuentra con el corazón de una ciudad que lo recibe, surge algo extraordinario, un brillo que nos representa a todos. Porque en el Perú, cuando nos encontramos, inspiramos. Cuando nos unimos, trascendemos y porque, al final, ¡Juntos brillamos más!

Acerca de Lima 2027

Los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 se inaugurarán el 23 de julio del próximo año en una ceremonia a desarrollarse en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a más de 6,000 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América.

Serán en total 16 días de competencias y ceremonias, entre el 23 de julio y el 8 de agosto, que se realizarán en sedes como la VIDENA, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Polideportivo de Villa El Salvador, Punta Rocas, entre otros. El programa incluye 38 deportes, muchos de los cuales serán clasificatorios a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los VIII Juegos Parapanamericanos albergarán a más de 1,000 Para atletas de 34 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 20 al 29 de agosto de 2027.