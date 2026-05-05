El pasado 27 de marzo, el Torneo Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 llegó a su fin, dejando como resultado a los equipos campeones que aseguraron su presencia en la máxima cita del deporte universitario continental.

Al día de hoy, las universidades clasificadas entraron en cuenta regresiva intensificando su preparación a la justa panamericana de universidades que será en nuestro país del 20 de julio al 1 de agosto en los diversos escenarios deportivos de la capital.

Christian Romero, gerente general de la Federación Deportiva Universitaria (FEDUP), anfitriona del evento, detalló los alcances hasta hoy “Estamos cerrando todo el tema de infraestructura con el apoyo del IPD y su presidente Sergio Ludeña; quienes están de la mano con nosotros y los deportistas universitarios siguiendo paso a paso su preparación y torneos clasificatorios. Vienen representantes de casi 18 paises del sistema panamericano, serán 4 mil estudiantes en general, de los cuales 630 son peruanos y van a representarnos en estos juegos”

Hay que recordar que hace poco se desarrolló en Lima el Torneo Clasificatorio a los Panamericanos Universitarios en deportes colectivos; en esta competencia lograron su clasificación todos los campeones en cada disciplina: UPC clasificó en fútbol femenino junto a la UPT, los upecinos también nos representarán en básquet masculino y femenino así como vóley damas; USIL comandará el futsal tanto en la rama femenina y masculina; mientras que la USMP clasificó al ganar clasificatorio del vóley masculino. En fútbol masculino, la gran sorpresa la dieron las universidades del interior como UPAO de Trujillo y UNHEVAL de Huánuco; quienes obtuvieron su clasificación

“El nivel mostrado en el torneo clasificatorio ha sido tan bueno que nos tiene esperanzados en que vamos a pelear medalla en los panamericanos; tenemos deportistas que juegan a alta competencia y defienden a sus universidades a gran nivel. Además, hay que resaltar el compromiso de las instituciones universitarias que cada año crece en su apoyo al deporte universitarios”, señaló Christian Romero

En cuanto a las disciplinas individuales; la FEDUP programó los nacionales universitarios en el mes de mayo, con el objetivo de cerrar la puntuación en cada ranking individual, que permitirá conocer a los representantes de nuestro país en disciplinas como Judo, wushu, karate, tkd, atletismo, natación, ajedrez, entre otros.

Serán 15 las disciplinas a disputarse en el Torneo Panamericano; ajedrez, básquet, vóley, vóley playa, handball, taekwondo, tenis de mesa, futsal, judo, karate. Atletismo, rugby seven, fútbol y levantamiento de pesas. La ceremonia de inauguración será el 20 de julio y se espera para esa fecha tener al grueso de las delegaciones de países que ya han conformado su llegada como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, Haití, Islas Vírgenes, México, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela , Costa Rica, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago y Canadá.