La muerte de la famosa DJ colombiana, Valentina Trespalacios, es un tema del que todo el mundo habla y las investigaciones respecto al macabro hecho siguen realizándose. Según informó la prensa internacional, hay varios indicios que apuntan a que su supuesto novio, John Poulos, es el principal sospechoso y recientemente nuevos detalles han salido a la luz. Uno de ellos es el detective que habría contratado el hombre para vigilar a la joven de 23 años. ¿Qué tan cierto es esto?

El pasado 22 de enero el mundo quedó conmocionado cuando se informó la muerte de Valentina Trespalacios. La joven era una reconocida DJ, quien a sus 23 años tenía un futuro prometedor en la industria de la música. Asimismo, diversos medios de comunicación señalaron que el principal sospechoso es John Poulos, el supuesto novio de la mujer.

Según indicó El Tiempo el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en una maleta al interior de un contenedor de basura ubicado en la localidad de Fontibón, distrito de Bogotá (Colombia).

Tras ello, se dio paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía General para determinar quién fue la persona que acabó con la vida de Valentina Trespalacios. Pero durante este trabajo indagatorio se han conocido nuevos detalles.

John Poulos es el principal sospechoso en la muerte de Valentina Trespalacios (Foto: Migraciones Panamá)

¿JOHN POULOS ERA CELOSO?

De acuerdo a la revista Semana una amiga cercana de la víctima dio su testimonio, como testigo, ante la Fiscalía donde señaló las razones por las cuales John Poulos celaba mucho a Valentina Trespalacios.

“John le iba a realizar una consignación de mil dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, relató la joven según Semana.

¿POR QUÉ JOHN POULOS CONTRATÓ UN DETECTIVE?

El citado medio indica que John Poulos se enteraría, poco después, de que su novia había estado en Aruba.

Esto se dio, añade, luego que el hombre contratara un detective privado para seguir a su novia y le de información precisa debido a que sentía celos.

“La evidencia testimonial indica que (Poulos) controlaba sus amistades personales, vigilaba sus redes personales y hasta contrató a un investigador privado para que la siguiera”, señaló el fiscal.

Valentina Trespalacios en uno de sus viajes (Foto: Valentina Trespalacios / Facebook)

LA VERSIÓN FISCAL SOBRE JOHN POULOS

La muerte de Valentina Trespalacios sigue investigándose y, precisamente, algunas autoridades vienen dando mayores detalles. En ese sentido, el portal RD Noticias sostuvo que el fiscal Daniel Gómez Acuña señaló que John Poulos era una persona celosa.

“Mientras John Poulos le consignaba en Estados Unidos, Valentina disfrutaba en Colombia. Lo hizo en compañía de su novio colombiano, con quien incluso hizo algunos viajes a hoteles en el Caribe”, se lee en el artículo de Semana.

Asimismo, la revista precisa lo que dijo el fiscal respecto a Poulos.

“Poulos sostuvo relaciones sexuales con Valentina Trespalacios y procedió a golpear de manera violenta, con sus propios puños, la corporalidad de la señorita Valentina, luego de que hacía presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte”, dijo la autoridad.

El representante de la Fiscalía General también sostuvo que los golpes aparecen en todo el cuerpo de la joven y que Trespalacios murió debido a una asfixia causada por estrangulamiento.

“Había un ciclo de violencia psicológica que antecedía al crimen, el cual estaba representado en toda la actividad de celos y control sobre la vida social de Valentina”, reveló el fiscal según la revista Semana.

John Poulos, el presunto autor del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, tenía un etiquete para huir a Estambul, en Turquía. El hombre, capturado en Panamá, tiene un rasguño en la cara. pic.twitter.com/42sGhK2CiX — Vanguardia (@vanguardiacom) January 25, 2023

FICHA PERSONAL DE VALENTINA TRESPALACIOS

Nombre: Valentina Trespalacios

Lugar de nacimiento: Bogotá (Colombia)

Año de nacimiento: 2000

Nacionalidad: colombiana

Edad: 23 años

Profesión: DJ