Game of Thrones 8x03 ONLINE GRATIS: la gran Batalla de Winterfell explota HOY por HBO

Game of Thrones estrenará hoy 28 de abril de 2019 su tercer episodio de la octava y última temporada de la serie. HBO ha trabajado durante años para traer la gran conclusión del programa fantástico a todos sus seguidores, quienes han esperado el mismo tiempo para saber cómo concluirá la historia de sus personajes favoritos.

A pesar de ser basado en una franquicia de libros, los mismos no han sido terminados, por lo que la interpretación de los guionistas han prevalecido por encima de lo dispuesto por George RR. Martin en la versión escrita. Sin embargo, el mismo ha confesado sentirse impresionado de todo lo que Game of Thrones ha logrado hasta ahora.

Ahora, a la mitad de temporada, se presentará el episodio más largo jamás creado por la compañía, ya que durante la emisión se dará la 'Batalla de Winterfell', la lucha final entre los vivos y los 'no muertos' que son comandados por el "Rey de la Noche". ¿Quién saldrá victorioso y gobernará Westeros?

¿Qué pasará en Game of Thrones 8x03?

Al final del capítulo de Game of Thrones , Jon le cuenta la verdad sobre su origen a la ‘Madre de dragones’, le explica que es hijo de Lyanna Stark y de su hermano mayor Rhaegar Targaryen, es decir el legitimo heredero del trono de Hierro.

Al parecer, la lucha final es inminente. Los no muertos han sido divisados en el horizonte y ahora todo Winterfell se prepara para el encuentro que definirá el destino de Westeros. Al parecer los White Walkers tienen una ventaja, ya que, al ser un ejército de muertos, no necesitan descansar ni comer ni dormir para estar listos en la batalla.

En el avance se muestran fragmentos del próximo episodio donde los vivos hacen los últimos preparativos para enfrentar al Rey de la Noche y a todo su ejército. Aunque no se muestra nada del combate el grito de Brienne antes de empezar a luchar logra emocionar a los fans.

"Ya llega el Rey de la Noche", se escucha a Jon Snow en el tráiler del próximo capítulo de Game of Thrones. "Los muertos ya están aquí", dice Daenerys Targaryen, confirmando que en el tercer episodio mostrará el enfrentamiento entre vivos y muertos.

Tráiler oficial de Game of Thrones 8x03?

¿Cómo y dónde ver Game of Thrones 8x03?

El tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones se estrenará el domingo 28 de abril a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 29 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX

¿CÓMO VER ONLINE?



HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes.

PLATAFORMAS PARA VER GAME OF THRONES

Además de HBO GO, que es la app por excelencia del canal de televisión, existen otras plataformas que, por convenio, también te permiten ver todas las temporadas de Game of Thrones, incluida la última.

HBO GO

Con esta aplicación móvil podrás ver los seis episodios de la octava temporada de GOT, que empezó el 14 de abril de 2019 y finalizará el 19 de mayo del mismo año.

HBO Now

Se trata de un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. Del mismo modo que Netflix, puede funcionar en páginas web para observar todo el contenido del canal ya listado.

Amazon Prime Video

Para transmitir la última temporada de Game of Thrones, Amazon Prime Video utiliza el servicio de HBO. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.

¿Cómo ver HBO Go online gratis?

Si no tienes acceso a HBO Go , no te desesperes, existe una forma de ver la octava temporada de Game of Thrones en vivo online sin pagar nada. Al igual que otros servicios de streaming, HBO GO ofrece un mes de prueba gratis para que puedas disfrutar su contenido sin ningún compromiso. Solo deberás usar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar la app.

Pero debes tener presente que antes de que se cumplan el plazo de 30 días, deberás cancelar tu suscripción a HBO GO, de lo contrario te empezarán a cobrar. ¡OJO! Para poder usar esta opción necesitarás vincular una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo.

Aunque si decides seguir gozando de este beneficio no solo podrás ver todas las temporadas de Game of Thrones , también podrás disfrutar del amplio catálogo de series y películas de la plataforma, que incluye exitosas producciones como Westworld y Big Little Lies.