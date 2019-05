Game of Thrones ONLINE GRATIS 8x06 por HBO Go: ¿cómo ver HOY el episodio 6 de la temporada 8 sin pagar? | Después de ocho años, Game of Thrones ( Juego de tronos en español) llega a su fin este domingo 19 de mayo. En América Latina, el último episodio de la serie de fantasía estará disponible en los canales HBO (subtitulado) y HBO 2 (doblada al español), y online mediante la app HBO GO, servicio al que puedes acceder de manera gratuita si pagas por el canal o de manera independiente pagando una suscripción mensual.

Para el estreno de la temporada final HBO libero todos sus canales con la finalidad de que todos los fans de la serie disfruten de ‘Winterfell’ (8x01), episodio que tuvo una duración de 58 minutos. Sin embargo, los cinco capítulos restantes solo están disponibles para los usuarios de HBO Go. Cabe que este servicio, en Estados Unidos se llama HBO Now.

Si no estás suscrito a este servicio streaming no entres en pánico, existe una forma legal y segura de ver el final de la ficción basada en las novelas de George RR. Martin completamente gratis. ¿Cómo? Aquí te contamos todo lo que necesitas para ver ONLINE el último episodio de Game of Thrones.

¿Cuándo durará el capítulo final de Game of Thrones? (Foto: HBO) ¿Cuándo durará el capítulo final de Game of Thrones? (Foto: HBO) ¿Cuándo durará el capítulo final de Game of Thrones? (Foto: HBO)

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

HBO Go permite suscribirte de manera gratuita para que disfrutes todo su contenido por una semana sin ningún compromiso. Lo único que necesitas es una cuenta de Google Play o App Store para descargar su aplicación. Asimismo, recientemente habilitó su app en algunos Smart TV en los que no estaba disponible.

La duración de esta etapa de prueba varía dependiendo del país, en Perú son 7 días, y antes de que llegue a la fecha límite, solo debes cancelar tu suscripción y no te cobrarán nada. Para realizar este truco solo necesitas tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, de lo contrario, no podrás hacerlo.

Una vez que esté suscrito a HBO Go podrás disfrutar de todas las temporadas de Game of Thrones , incluida esta última. Entonces, si te suscribes en este momento podrás ver el último episodio de la serie de fantasía, además de contenido exclusivo, películas y series como "Westworld" y "Big Little Lies".

Asimismo, los espectadores del Reino Unido pueden ver los nuevos episodios semanalmente en Sky o NOW TV, que ofrece una prueba gratuita de 7 días de pases de entretenimiento, y además cuenta con todas las temporadas anteriores.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA?

Hay más de 15 países en Latinoamérica con el servicio de HBO Go , entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

España: 7,99 euros al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

PLATAFORMAS PARA VER EL GRAN FINAL DE GAME OF THRONES

HBO GO es la app por excelencia del canal de televisión, pero existen otras plataformas que, por convenio, también te permiten ver todas las temporadas de Game of Thrones , incluida la última.



HBO GO

Con esta aplicación móvil podrás ver los seis episodios de la octava temporada de GOT, que empezó el 14 de abril de 2019 y finalizará el 19 de mayo del mismo año.

HBO Now

Se trata de un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. Del mismo modo que Netflix, puede funcionar en páginas web para observar todo el contenido del canal ya listado.

Amazon Prime Video

Para transmitir la última temporada de Game of Thrones, Amazon Prime Video utiliza el servicio de HBO. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.



HORARIO PARA VER EL CAPÍTULO 6 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

El sexto y último episodio de la octava temporada de Game of Thrones fue estrenado el domingo 19 de mayo a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

España: 3:00 am del lunes 20 de mayo

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

¿Daenerys conservará el Trono de Hierro? (Foto: HBO) ¿Daenerys conservará el Trono de Hierro? (Foto: HBO) ¿Daenerys conservará el Trono de Hierro? (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

El tráiler del último episodio de Game of Thrones muestra a Jon, Davos, Tyrion y Arya caminando entre los escombros y lo que queda de King’s Landing (Desembarco del Rey), mientras Daenerys reúne a sus tropas: inmaculados y Dothrakis.

En el cuarto episodio Arya le dijo a Jon que no confiaba en Daenerys y después de ver los cadáveres calcinados de gente inocente seguramente su opinión no ha cambiado, así que es probable que intente asesinarla antes de que se convierta en una amenaza similar a la que fue Cersei.

¿Cuáles serán los primeros mandatos de Dany una vez que asuma el poder? Posiblemente elimine a los traidores y los que considere una amenaza para su reinado ¿Tyrion, Sansa, Jon y Arya tendrán el mismo destino que Varys?

¿Jon Snow vs Daenerys Targaryen al final de Game of Thrones?

Si bien podría entenderse una crisis nerviosa de la reina por todo lo que ha perdido, incluidos el dragón Rhaegal y Missandei, su mejor amiga, sus acciones en King’s Landing ahora la ubican en un lugar de no retorno, a partir del cual Jon sería obligado a actuar. De hecho, si Daenerys quiere ir más allá, incluso podría intentar matarlo junto a su familia, debido a que el Norte ya evidenció que no está dispuesto a seguir siendo una región más controlada por el reino. ¿Jon se dará cuenta de este escenario?



Como Jon Snow es hijo legítimo de Rhaegar Targaryen, tiene aún más derechos que Daenerys sobre el Iron Throne (Trono de Hierro) y podría reclamar el trono en lugar de su tía para procurar un reinado justo y mesurado. Después de ‘The Bells’ (8x05), ya debería haber aceptado que no puede renunciar a su destino. Varys dio su vida por esa posibilidad. Tyrion también ya debe haber aceptado que Daenerys dejó de ser la indicada para sentarse en el trono. A Jon no le queda más que responder a tanta muerte, a tanta destrucción.