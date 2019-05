Ver Juego de Tronos 8x06, fin de temporada: dónde y a qué hora ver de manera gratuita el último capítulo de GOT

Ver Juego de Tronos 8x06, fin de temporada: dónde y a qué hora ver el último capítulo | HBO ha trabajado durante años en Juego de Tronos , conocido mundialmente como Game of Thrones , una serie de corte heroico y de aventura que se ha convertido en un verdadero referente para la cultura popular del mundo así como de las series de esta índole por su enorme éxito que ha cosechado en todas sus temporadas.

Lastimosamente, su octava y última temporada ha estado llena de polémica, ya que miles de seguidores han calificado negativamente la decisión de la producción para hacer los capítulos demasiado apresurados, sin sentidos y que hasta ahora algunos esperan que se vuelva a hacer.

A pesar de todo, Juego de Tronos terminará su emisión este domingo 19 de mayo con su capítulo final. Daenerys Targaryen descargó toda su furia en King's Landing, algo que no fue visto correcto a los ojos de Jon Snow y todo indica que ambos se enfrentarán ahora en el último episodio de la serie.

¿Qué sucederá en el último capítulo de Juego de Tronos ? O más importante, ¿cómo verlo? En este artículo recopilamos toda la información necesaria para que puedan disfrutar del gran final en la comodidad de su casa en su TV o Smartphone.

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE JUEGO DE TRONOS?

El tráiler del último episodio de Juego de Tronos muestra a Jon, Davos, Tyrion y Arya caminando entre los escombros y lo que queda de King’s Landing (Desembarco del Rey), mientras Daenerys reúne a sus tropas: inmaculados y Dothrakis.

En el cuarto episodio Arya le dijo a Jon que no confiaba en Daenerys y después de ver los cadáveres calcinados de gente inocente seguramente su opinión no ha cambiado, así que es probable que intente asesinarla antes de que se convierta en una amenaza similar a la que fue Cersei.

Si bien podría entenderse una crisis nerviosa de la reina por todo lo que ha perdido, incluidos el dragón Rhaegal y Missandei, su mejor amiga, sus acciones en King’s Landing ahora la ubican en un lugar de no retorno, a partir del cual Jon sería obligado a actuar. De hecho, si Daenerys quiere ir más allá, incluso podría intentar matarlo junto a su familia, debido a que el Norte ya evidenció que no está dispuesto a seguir siendo una región más controlada por el reino. ¿Jon se dará cuenta de este escenario?

Como Jon Snow es hijo legítimo de Rhaegar Targaryen, tiene aún más derechos que Daenerys sobre el Iron Throne (Trono de Hierro) y podría reclamar el trono en lugar de su tía para procurar un reinado justo y mesurado. Después de ‘ The Bells’ (8x05), ya debería haber aceptado que no puede renunciar a su destino. Varys dio su vida por esa posibilidad. Tyrion también ya debe haber aceptado que Daenerys dejó de ser la indicada para sentarse en el trono. A Jon no le queda más que responder a tanta muerte, a tanta destrucción.

FOTOS DE JUEGO DE TRONOS 8X06

¿Daenerys conservará el Trono de Hierro? (Foto: HBO) ¿Daenerys conservará el Trono de Hierro? (Foto: HBO)

¿Qué pasará con Tyrion Lannister? (Foto: HBO) ¿Qué pasará con Tyrion Lannister? (Foto: HBO)

El ejército de Daenerys Targaryen (Foto: HBO) El ejército de Daenerys Targaryen (Foto: HBO)

Petición para que se vuelva a filmar la temporada 8 de "Game of Thrones" ya superó las 850,000 firmas. (Foto: HBO) Petición para que se vuelva a filmar la temporada 8 de "Game of Thrones" ya superó las 850,000 firmas. (Foto: HBO)

TRÁILER DE JUEGO DE TRONOS 8X06

HORARIO PARA VER JUEGO DE TRONOS 8X06

El sexto y último episodio de la octava temporada de Juego de Tronos fue estrenado el domingo 19 de mayo a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

España: 3:00 am del lunes 20 de mayo

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

PLATAFORMAS PARA VER JUEGO DE TRONOS 8X06

HBO GO es la app por excelencia del canal de televisión, pero existen otras plataformas que, por convenio, también te permiten ver todas las temporadas de Juego de Tronos , incluida la última.

HBO GO

Con esta aplicación móvil podrás ver los seis episodios de la octava temporada de GOT, que empezó el 14 de abril de 2019 y finalizará el 19 de mayo del mismo año.

HBO Now

Se trata de un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. Del mismo modo que Netflix, puede funcionar en páginas web para observar todo el contenido del canal ya listado.

Amazon Prime Video

Para transmitir la última temporada de Juego de Tronos, Amazon Prime Video utiliza el servicio de HBO. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.

¿CÓMO VER HBO GRATIS?

HBO como parte del paquete de Cable TV

En algunos casos, las operadores de cable utilizan paquetes que incluyen diferentes canales para sus seguidores, por lo que los contratos con ellas no son por transmisiones específicas, sino por un grupo de opciones en la que podría estar HBO.

Además, debido a la popularidad de programas como Juego de Tronos y otros factores, los paquetes suelen renovarse e independizan ciertos canales para que sean adquiridos de manera separada, aunque aquellos que tienen cable desde hace tiempo mantienen su programación original sin cambios.

Si quieres ver HBO de manera gratuita en la televisión, lo mejor es revisar si este canal se encuentra dentro del paquete del contrato de TV que ya tienes. Podrías llevarte una grata sorpresa si eres un cliente fiel y tu paquete de años podría incluir HBO sin haberte dado cuenta.

Ver HBO Gratis con un amigo

Otra opción un poco obvia para poder ver HBO Gratis es con la ayuda de un amigo. Juego de Tronos es una serie tan popular que es muy probable que nuestros conocidos también la vean. De ser así, ellos podrían tener en su propio cable el canal de pago.

Si este es el caso, no temas en preguntarles si podrías ver tu serie favorita con ellos. Tal vez en modo de agradecimiento llevarás algo para compartir ese día, pero estarás viendo HBO gratis sin pagar nada más que lo que uses en transporte y en comida.

HBO Gratis con cuentas compartidas

HBO permite utilizar una cuenta de pago hasta en cinco dispositivos diferentes. Esta información es vital para aquellos que se quieren ahorrar un poco de dinero así como para los que no quisieran pagar absolutamente nada y ver el canal de manera gratuita.

Si tienes algún amigo o familiar que haya contratado HBO Go, la aplicación para ver el canal vía streaming por Internet, podrías pedir prestada la cuenta solo para ver Juego de Tronos ese día y disfrutar de todos los capítulos así como en su día de estreno.

HBO Gratis con el mes de prueba

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming por Internet, HBO te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás utilizar esta opción.

Está de más decir que si se cumplen los 30 días, el cobro se hará de manera automática para que sigas disfrutando el servicio. Si no quieres que esto pase, tienes cancelarlo antes de ese tiempo y utiliza otra tarjeta y otro correo para afiliarte otra vez y conseguir HBO Gratis de manera indefinida.

Precio de HBO GO en Latinoamérica

Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por un mes. Pasado los 30 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países: