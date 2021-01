Presta atención a la siguiente imagen, pero no te dejes llevar. Lo que propone este viral en redes sociales es ubicar esas hormigas. ¿En qué consiste? Pues solo debes hallar aquellas que no están yendo del mismo lados que las demás corns en solo 20 segundos.

Para que los usuarios de la redes sociales sigan distrayéndose y conociéndose más, volvimos en Depor con más virales este 2021. Este desafío ha puesto a temblar a más de uno por su complejidad. ¿Estás preparado para inspeccionar esta imagen nada sencilla? Vamos con lo que debes tener en cuenta.

A continuación, te mostraremos la imagen más amplia para que la revises por alrededor de 20 segundos y ubiques esas hormigas que no están del lado de la colmena. Pero ojo, mira ‘más allá de lo evidente’ y no dejes pasar en absoluto cada detalle de la composición que puede brindarte la solución.

Imagen viral

Deberás hallar la solución en cuestión de segundos. Ojo, no te dejes engañar y pon a prueba tu vista, pues como anticipamos, la imagen es difícil de interpretar. Es decir, tienes la composición de muchas hormigas entre las que algunas no están del lado de la colmena.

Halla las hormigas que caminan en sentido contario en este desafío. (Televisa)

Pues para ayudarte un poco, presta atención a una pista que deberás tener en cuenta tras ver y ver la imagen muchas veces, pero no dar con la respuesta. Para que no te atrases tanto, te pedimos que te enfoques en las patitas de todas ellas y recuerdes que son tres las que no van en la misma sintonía. Vale destacar, a su vez, que este tipo de desafíos ha generado mucha controversia, al mismo tiempo que se roba la atención en muchos países.

Tras ver la fotografía, ¿lograste dar con la respuesta? ¿O qué pasó? ¿Te quedó corto el tiempo? No te sientas mal ni te preocupes. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos.

Solución del viral

Te lo habíamos advertido, este no es un reto fácil de resolver, así que despreocúpate si después de ver la imagen por el tiempo establecido en el desafío te sigue siendo difícil encontrar la solución. No es un reto para todos.

Aquí se ubican las hormigas que caminan en sentido contario en este desafío. (Televisa)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

