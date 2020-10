En el amor y la guerra todo vale, aunque sea una guerra no deseada o un amor no adecuado. Este joven no olvidará jamás este momentazo que se ha vuelto viral en redes sociales, cuando escapó por la ventana tras una lío amoroso y fugaz en plena pandemia del coronavirus. El video es el viral del momento en Twitter.

En esta ocasión, te traemos un video viral que ha sido todo un ‘boom’ en las redes sociales de países como Perú, Argentina, México, España y otros lugares del mundo que han quedado sorprendidos con lo que veían sus ojos.

Aunque no se confirma si esta situación ha sido grabado durante esta época de pandemia de coronavirus, genera controversia la situación que vive este joven amante, la novia y la pareja actual de ésta en una escena que quedará para la prosperidad.

Amante escapa por ventana mientras es perseguido por la pareja actual. (Twitter)

Todo hace indicar que cuando los amantes se dieron cuenta que la pareja de ella había llegado a casa, ya tenían las sábanas amarradas y enlistadas para usarse como soga de escape por la ventana, dado que ni tiempo tuvo para vestirse cuando fueron encontrados con la mano en la masa.

Ella, preocupada por haber sido expuesta en su infidelidad, el amante siendo atrapado en el preciso momento del engaño y la pareja, adolorido por la situación y fuera de sí -y una vecina que se sumó al enfado del engaño-, hicieron que esta escena sea nominada al ‘video del año’ por muchos internautas.

El video se ha hecho tendencia en redes sociales con miles de reproducciones en Twitter, donde se viralizó, comentarios y reacciones de todo tipo que realzaron este momentazo que de hecho quedará para la prosperidad de las redes sociales.

