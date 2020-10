Muchos video virales se convierten en tendencia por el impacto que llegan a tener en distintos lugares del mundo. Lo que le sucedió a este joven en México reunió todas las características de lo impensado para convertir este clip en uno de los momentos más comentados y vistos en Internet en las últimas horas.

El protagonista del clip entonó el tema ‘ Mi razón de ser’ de la Banda MS para tratar de llamar la atención de la mujer pero simplemente acabó con el corazón hecho pedazos.

Decidido y acompañado de sus amigos, llegó hasta la puerta de la chica y empezó a cantar. Uno de sus compañeros le sostuvo un parlante y el otro grabó el momento. Pero todo no salió como pensaba y la el desenlace de esta historia fue inesperado para el joven.

El hecho que ocurrió en el Estado de Morelia en México muestra al hombre en cuestión entonar apasionadamente la canción, cuando de pronto apareció su expareja un poco ofuscada y pidiéndole que deje el ‘show’ y se retire de su casa, sin embargo el romántico continúa con su interpretación.

Pero todo se tornó gris para el muchacho cuando otro hombre salió de la casa de Mariana y abrazó a la joven, dando a entender que ellos tenían un vínculo sentimental. Ese fue el preciso momento cuando el cantante rompió en llanto pero, curiosamente, nunca dejó de cantar.

Inmediatamente, el joven que estaba cantando no pudo seguir aguantando la humillación y rompió en llanto. Acto seguido, sus dos amigos presentes intentaron consolar: “Tranquilo, guey, tranquilo, tu no te lo merecías”, le dijo uno de ellos. “¡Mariana por qué! ¿Por qué me dejaste si yo te quería un ching*?”, espetó el joven.

Así, el video viral publicado en Facebook por Navarretes México es tendencia en varios países y uno de los clips más comentados de las redes sociales. La verdad es que según el sitio mimorelia.com todo se trata de una broma ideada por la mencionada página que se encarga de crear videos virales.

