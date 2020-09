Un video de dos gatos peleando y luego recreando una escena de la película el ‘Rey León’ está alborotando las redes sociales. De hecho, se ha vuelto viral, pues muchos al ver esa grabación recuerdan la muerte del rey Mufasa, quien perdió la vida a manos de su propio hermano Scar.

Los que han visto el clásico largometraje de Disney recordarán el momento en que Mufasa estaba subiendo por una pendiente pronunciada luego de salvar a su hijo Simba de la estampida de ñus. Sin embargo, cuando estaba llegando a la parte superior se encontró con su hermano Scar.

Scar pudo haberlo salvado, pero quería la corona, así que no lo hizo. Lo traicionó. Y, tras decirle a Mufasa: “Qué viva el rey”, lo lanzó hacia la estampida, provocando su muerte. Esta escena ha sido recreada por dos gatos callejeros, quienes practicamente han imitado lo ocurrido en la clásica película.

Los dos felinos estaban peleando ferozmente en el borde del techo. De pronto, uno perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse (se estaba sosteniendo con mucho esfuerzo). El otro gato, en lugar de ayudarlo, no tuvo compasión -como Scar- y provocó que su enemigo se cayerá al suelo. Sin duda, una escena que nos recuerda al ‘Rey León’.

Así los gatos recrearon la escena del 'Rey León'. (Video: Twitter/ 20minutos.es)

En Facebook, por ejemplo, este video ha causado muchas reacciones. “La realidad supera a la ficción”, señaló una página identificada como ‘Los 40 de México’. “Amo a quien grabó ese momento”, dijo por su parte el internuta Ribogerto. Pero no a todos les ha divertido esta pelea de felinos.

A la usuaria Karen le ha indignado esta grabación y ha escrito lo siguiente: "No me parece gracioso. Los gatitos cuando se pelean se lastiman y no me parece gracioso que lo graben como si fuera algo normal. Marlene, por su parte, secundó esa idea: “No veo lo gracioso por ningún lado”.

Hay todo tipo de comentarios: algunos criticando el video, otros que se ríen de lo sucedido. El hecho es que esta grabación ha recordado a muchos uno de los momentos más impactantes de la infancia: la muerte de Mufasa, el rey León.