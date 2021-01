Dicen que tu amigo siempre querrá tu bien, y también que el enemigo de tus adicciones es tu amigo. Son dos dichos populares que muchos tienen presente en su día a día, aunque no sabemos muy bien si es que caben en la descripción de este video que se viralizó en las últimas horas en redes sociales. Las imágenes son una tendencia por varias partes del mundo, y muchos se han sentido identificados con la actitud de este felino.

El gato ‘sheriff’ o el ‘gato padre’ de un menor de edad, lo cierto es que su reacción ha sido muy comentada en los medios, sobre todo en TikTok, donde el clip fue subido por la dueña que quiso que todos conocieran a su pequeño acompañante.

¿O es que realmente reacciona así porque no le quiso invitar un poco de su bebida? Y es que cada vez que su dueña cogía la botella para darse un suculento sorbo, el gato usaba su patita o hasta su hocico para evitar que lo hiciera. Era su única consigna durante todo el tiempo que duró el clip.

El video compartido en TikTok, el cual rápidamente se volvió viral al sumar más de 450 mil me gusta, se observa a la pequeña felina maullar y morder el brazo de una mujer que en tres ocasiones intentó, sin éxito en ninguna, beber de su botella de cerveza.

¿Esos son amigos? Seguro muchos no coincidirán con esta descripción. ¿Una cervecita no hace mal? Depende. Lo cierto es que el gato parece no gustar que su dueña beba (o beba sola) y su reacción generó todo tipo de comentarios en las últimas horas. ¿Cuál es el tuyo?

