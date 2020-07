La situación no era fácil de manejar, pero ella lo hizo con todo el profesionalismo que acontecía. Un hecho insólito se registró en Ucrania, durante un programa de televisión en vivo, cuando la presentadora perdió un diente frente a cámaras, pero pudo sortear el mal rato con una rápida reacción que se volvió viral en redes sociales.

Muchos clips en Facebook o Twitter se vuelven virales por lo insólito que pueden registrar, por lo que no era descabellado que sucediera lo mismo con este clip del momento exacto de cuando una conductora de TV pierde el diente en directo.

Marichka Padalko, presentadora del noticiero de la cadena ‘1+1’ en Ucrania, vivió el momento más duro de su carrera hace unos días al perder en vivo uno de sus incisivos centrales mientras conducía el mencionado programa.

¿El ‘show debe continuar'? Dicha frase ‘popular’ está inmersa en la mente de aquellos que trabajan en programas en vivo en la televisión y pueden sufrir percances como éste. La reacción de Padalko fue de admirar.

Video completo

Se le cae diente en vivo a conductora de TV y sigue dirigiendo su programa. (Captura/YouTube)

Lejos de ‘venirse abajo’ por la situación, la conductora supo reaccionar a tiempo para evitar que la pérdida de su dentadura sea muy notoria. Marichka entendió que algo no andaba bien con su diente y, al notarlo, lo retiró de su boca con su mano y sin hacer expresión alguna, para así continuar con el noticiero.

Aunque intentó por todos los francos disimular lo que había pasado y hasta tratar de no gesticular mucho para que no se vea el orificio en su dentadura, no tuvo mucho éxito y el clip no tardó en volverse viral en redes sociales.

