Es una cosa de locos y de pocos creyentes. Lo que hizo este chófer o es muy osado o debería estar compitiendo profesionalmente en la actualidad. ¿Porque sí es cierto? ¿O no? Como ya es habitual en tiempos de confinamiento por coronavirus, las redes sociales se han vuelto la ‘ruta de escape’ de millones de internautas para olvidarse de la crisis que se vive en el mundo. He ahí donde videos como este son virales en TikTok u otras redes, causando todo tipo de sensaciones en usuarios de diferentes países. Mira el video y decide si lo crees o no.

En México, Estados Unidos o España, por ejemplo, este clip de apenas unos segundos ha generado miles de reacciones por lo peligroso que resulta realizar esta maniobra. Y es que al que un camión se encontraba al centro de la pista, el chófer del moderno automóvil no tuvo otra brillante idea que pasar por debajo del mismo poniendo en juego su propia vida.

Una locura. Tal y como se puede apreciar en el video que te mostramos abajo, el auto consigue pasar por debajo del camión sin ningún rasguño ante el asombro de las personas que grabaron el hecho. Si bien es cierto que no se conocen más detalles de la imágenes, lo cierto es que maniobras como estas entran en la categoría de retos de ‘nivel Dios'.

Ferrari es sensación por brutal maniobra por debajo de un camión en plena marcha. (TikTok)

El video fue compartido por el canal ‘NTWRK’ en TikTok, donde ya suma alrededor millones de visualizaciones y miles de ‘me gusta'. Por otro lado, el sonido que acompaña a las imágenes es el de una alarma, siempre preciso para este tipo virales.

Entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros criticaron la osadía del conductor del auto rojo y con justa razón. ¿Imagen que un video así se grabe en las calles de Lima? Bueno, seguramente los protagonistas no vivirían para contarlo y mucho menos grabarlo.

