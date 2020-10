Si algunas lecciones dejaron las películas de Silvestre Stallone, el no rendirse, superar las adversidades y entrenar a como dé lugar están dentro de ellas. Bueno, al menos para aquellos fanáticos de Rocky y que buscan perfeccionarse como peleadores con un entrenamiento ‘natural’. El video en cuestión es de los virales del momento en redes sociales.

Quizás por eso la descripción de este video viral lo dice a la perfección: “rendirse no es una opción. #mentalidaddetiburon”, todo acompañado por el fondo musical la canción “Eye of The Tiger”, interpretada por el grupo estadounidense Survivor.

¿Todo esto junto te hace recordar a algo? Claro, si eres de los que disfrutó de las películas -y la música- de los 80, recordarás cada uno de estos detalles propios de la famosa película Rocky. Y, al mismo estilo que Balboa para enfrentar Drago, este brutal entrenamiento es viral.

Peleador es viral por impresionante entrenamiento como Rocky Balboa. (YouTube)

Por si fuera poco, el hombre jalando una camioneta con una soga amarrada a su cintura y practicando jabs no es el único que se entrena en este clip. Hay otro que hace un trabajo de abdominales en la tolva de la camioneta y no pasa desapercibido.

En solo cuestión de horas, el video se viralizó en las redes sociales y los internautas aplaudieron el esfuerzo de este joven al que apodaron el ‘Rocky mexicano’. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad así como el lugar de donde es originario. El video cuenta con 45 mil “me gusta” y ha sido compartido más de tres mil veces en TikTok.

