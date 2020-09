En las últimas horas un ingenioso video viral de YouTube ha captado la atención de miles de internautas en las redes sociales. El clip difundido por el canal “Yo Soy Profe” propone un complicado acertijo matemático que debe ser resuelto por los usuarios a través de sumas, restas y cuadrados. Hasta el momento son muy pocos los que han conseguido hallar la solución. Pero vamos, confía en ti y tus capacidades y anímate a resolver este reto viral .

El objetivo es claro, pero te advertimos que es muy complicado: tienes que encontrar el valor numérico de cada uno de los cuadrados. Presta atención a cada indicación que se menciona en el video viral de YouTube y pon a prueba todas tus habilidades matemáticas y de razonamiento, para así encontrar la solución.

Tardarás en resolverlo, pero tranquilo no te desesperes pues es normal si quieres conseguir el resultado correcto. En caso te des por vencido más abajo te dejaremos la solución de este reto viral. Pero vamos, presta atención a las reglas que te mostraremos a continuación.

Primero tienes que nombrar cada cuadrado con una letra, por ejemplo el primero será llamado A, el segundo B, el tercero C y se llamará A el cuarto también. De esa forma, se obtiene tres ecuaciones: (A+B= 8), (A+C= 9) y (C-A= 3). Despejando el cuadrado C es la manera de resolver las últimas dos ecuaciones, lo que finalmente nos permitirá lograr los primeros resultados, determinando que C es 3+A, y C es igual a 9-A.

¿Lograste hallar la solución? Pues descuida, aquí te seguimos explicando como resolverte este r eto viral . Continuemos. Igualamos (3+A)=(9-A), se resuelve el sistema de ecuaciones y logramos deducir que A es igual a 3, y C es 6. En la primera ecuación se deduce que-A, por lo tanto-3. Así, el resultado final es este:, y.

