Emociones iban y venían en este pedazo de clip que la rompe en TikTok. Un hombre interrumpió la fiesta de revelación del sexo de su bebé para dar un detalle nada menor y muy importante, lo que generó un revuelo en esa habitación y las redes sociales. ¿Qué pasó? Tienes que mirar el video porque las palabras salen sobrando; además, porque la veracidad del mismo también se ha puesto en duda.

Si hay algo que se está repitiendo en los últimos años, esa esa la llamada fiesta de revelación del sexo de tu bebé, donde todos los cercanos a la pareja los acompañan a que se enteren si tendrán un bebé hombre o mujer.

Pero hay momentos que no son como se pensaban y terminan rompiendo con todos los esquemas. Lo que hizo este padre ha tocado los hilos más profundos de miles de usuarios de TikTok, donde fue subido el clip en la cuenta de @nahumbarreto.

Hombre revela importante detalle en presentación de su ‘hijo’ y así acaba. (TikTok)

Y es que el video muestra cómo el joven de camisa a cuadros interrumpe la ceremonia para dar una revelación que puso con los pelos de punta a propios y extraños. Resulta que él no puede tener hijos.

“Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos”, dijo en medio de los griteríos y justo cuando expuso la supuesta infidelidad de su pareja con un video comprometedor. ¿Que qué pasó? Mira el video y entérate de todo. Juzga tú mismo la veracidad del viral que da la hora con más de 2 millones de reproducciones.

