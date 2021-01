Hay situaciones que experimentamos de niños y los recordaremos toda la vida. Sí, hay muchas, buenas y malas, pero algo que solo pasa en las familias latinas y que en TikTok se han recreado de la mejor forma. En este video viral, el protagonista es Baby Yoda y lo que nos recuerda nos retrocede varios años, para algunos más, para otros menos, otros quizás aún no lo experimentan. Si es así, ojo a este clip que es tendencia en redes sociales.

Y es que @sandra111817 de TikTok nos trae esta preciosa recreación de lo que le sucedía a millones de niños en algún momento de su vida cuando su madre le hacía un encargo muy importante, sea para la cena o el almuerzo.

¿Quién no ha escuchado el típico “descongela la carne que llego en unos minutos”? Pues ha sido muchas veces el clásico encargo de los padres para no perder tiempo y así se logre cocinar en el intervalo de horas que está predestinado. Pero no siempre se logra como tal.

Baby Yoda recrea cuando tu mamá te pedía que descongeles la carne y se te olvidaba. (TikTok)

Como lo hace perfectamente la recreación en el video de TikTok, el niño, como suele ser, está entretenido con algo en el momento, ya sea jugando a la consola, en Internet o viendo televisión, por lo que se le olvida realizar el encargo.

Quizás antes era más complicado, pues no existía la mensajería instantánea y realizar una llamada no era igual que hoy (lo que le suma grados de dificultad a evitar que tu mamá se entere que recién lo estás haciendo o no lo hiciste), pero aquí se da paso al ingenio, como lo hizo perfectamente Baby Yoda.

El video en cuestión ha generado un sinfín de comentarios que se acuerdan muy bien lo que les solía pasar por olvidarse, pero también aquellos que contaron sus experiencias y qué hacían para lograr descongelarlo. El video generó miles de reproducciones y reacciones.

