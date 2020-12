¿Cuánto tiempo puede llevarte a olvidar a tu ex? Seguro que el tiempo es relativo, pero lo que no es relativo ni nunca pasará es la oportunidad de algunas personas de dejar algún recadito cuando se reencuentran casualmente, aún mucho más cuando es en un Karaoke. Mira el video viral en TikTok que está dando la hora y ha generado un sinfín de comentarios y reacciones entre los usuarios que no dan crédito a lo que ven.

Lo que vivieron estos personajes ha dado la vuelta al mundo y enloquecido las redes sociales como TikTok no solo por la actitud del ex, sino por las reacciones de todos los presentes bajo el tema ‘Ya me enteré'.

¿De qué va la canción? Solo se necesita un par de estrofas de la misma para entender por qué la usó en ese momento especial y lo que generó entre todos los que se habían hecho presentes en la reunión inesperada en este Karaoke.

Se encuentra a su ex con novio actual en Karaoke y le dedica ‘Ya me enteré'. (TikTok)

“Regresarás... Estoy seguro de que regresarás... Estás con él por pura comodidad... Aburrida entre sus brazos...”, reza una de ellas en la canción de Chayín Rubio y que Reik hizo famosa en el 2016 en todo el mundo, sobre todo en México, y que es muy usada en los Karaokes.

El video no tardó en volverse viral rápidamente en la red social y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, sobre todo, porque una de las amigas de la ex está detrás grabando todo, mientras ella y su pareja actual lo miran con desazón.

