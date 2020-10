El inmenso cariño que una persona puede llegar a sentir hacia los animales se ve reflejado en este video viral en TikTok. Y es que en la grabación se aprecia el adorable momento en que un hombre abraza a su burro para luego cantarle con amor. En esta nota te contaremos todos los detalles.

La escena fue registrada en una granja ubicada en Ohio, Estados Unidos, que pertenece a la persona que aparece en imágenes. El hombre de esta historia planeaba demostrar lo mucho que quiere al asno, por lo que hizo que el animal se sentara sobre sus piernas.

Ahí, decidió abrazar dulcemente al burro. Pero eso no fue todo, ya que luego comenzó a cantarle con mucho amor el tema ‘You Are My Sunshine’, de acuerdo al video viral compartido en TikTok por la cuenta ‘dawnlynn57’.

La grabación, debido a todo lo que muestra, dio la vuelta al mundo, conmoviendo a miles de usuarios, no solo de la mencionada red social, sino también de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. No te quedes sin verla.

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Peleador es viral por impresionante entrenamiento como Rocky Balboa

Peleador es viral por impresionante entrenamiento como Rocky Balboa