William White es un joven canadiense que se ha apoderado de TikTok y no por poseer un talento único en particular, sino por su ingenio para captar la mirada de miles de internautas. Y claro, el que sea modelo de hecho que le ha servido para obtener aún más popularidad.

Tiene solo 21 años y ya acumula más de 1.2 millones de seguidores. En los videos que publica, se le puede ver cantando éxitos musicales de la década de los 80, tales como Mandy de Barry Manillow o Every Breath You Take de The Police.

El origen de su popularidad se debe no solamente a que ha sabido cautivar al público que recuerda con mucha nostalgia este tipo de música. Obviamente, le ayudan mucho sus ojos azules, la forma de su cabello y su carisma a la hora de ver a la cámara.

“Crecí escuchando a los viejos con mi mamá y mi papá, y siempre me he conectado con eso”, dijo William durante una entrevista. “El hecho de que algo sea un poco más antiguo no significa que sea menos hermoso”, agrega, asegurando que aún no concibe el hecho de que se haya vuelto tan popular en TikTok.

“He recibido muchos mensajes encantadores y no puedo agradecerles lo suficiente”, dice, refiriéndose a la gran cantidad de elogios que recibe por parte de las internautas. “Mi mayor lema es simplemente ser natural. Pongo mi mejor pose de coqueteo. Y al final ha sido poner los ojos en blanco y guiñar”, concluye.

