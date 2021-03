Hace algunos días, se difundió a través de las redes sociales un video en el que una niña de 4 años canta con emoción y sentimiento éxitos como ‘Bidi bidi bam bam’ y ‘Cómo la flor’ de la cantante estadounidense Selena Quintanilla. En cuestión de horas, el clip se volvió tendencia y llamó la atención no solo de millones de internautas, sino también de varias celebridades y los propios familiares de la cantante.

Se llama Maliya Kabs y es oriunda de Londres, Inglaterra. Es hija de Chanel y Tay Kabs, quienes decidieron dejar sus empleos para dedicarse a “The Kabs Family”, su canal de YouTube, a tiempo completo. En la red social muestran cómo es la vida de ellos y sus tres hijos: Teija (11 años), Maliya (cuatro) y TJ (de solo un año). Luego de que compartieran la interpretación de la pequeña, han alcanzado los 900 mil suscriptores en YouTube. Asimismo, se hicieron con más de 1 millón de seguidores en TikTok.

El padre de la niña dijo que, aunque Maliya no logre entender del todo lo que dice la canción, ella no duda en expresar su emoción al interpretarla. “Ella no sabe lo que significa, pero se nota que siente la música”, dijo en conversación con el programa Despierta América.

“Su mamá ama a Selena. Pone su canción todos los fines de semana. Me despierto por la mañana y escucho a Selena sonar de fondo todo el tiempo”, explicó cuando le consultaron sobre el origen del gusto de su hija por la música de la fallecida artista. “Me encanta Selana”, dijo por su parte la menor.

Fue tal la repercusión que tuvo el video que figuras como Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey y Abraham Quintanilla, el propio hermano de Selena, compartieron la grabación. “Fue increíble. Primero recibí un mensaje de su hermana. Leí los comentarios y fue agradable verlos. Obviamente a la hermana le encantó el video y lo aprobó”, contó Tay. “Para mi fue la mejor sensación. Obtener la aprobación de la familia de Selena”.