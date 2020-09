Las imágenes son alucinantes. En las redes sociales no se habla de otra cosa que no sea de esto. El video viral de este hombre impidiendo el robo de un teléfono móvil en Argentina viene dando la vuelta al mundo. Contra todo pronóstico, la persona en cuestión se mandó con una tremenda patada a lo ‘Cobra Kai’ para dejar en el suelo al ladrón. No esperes más para verlo. Vamos con toda la información que tenemos para ti.

El video fue compartido por una cuenta de noticias en Twitter, donde ya suma muchos ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones y en comentarios. Por otro lado, de fondo, se puede ver como otros dos sujetos presencian la escena, yendo uno de estos a golpear al ladrón tendido en el piso.

En países como Estados Unidos, México, Colombia o España, por ejemplo, este clip de apenas unos segundos ha generado miles de reacciones por lo increíble que se ve. Y es que como se muestra en las imágenes, todo parecía estar calculado para que el hombre atacara sin miedo alguno al ladrón, quien se llevó la peor parte. Las imágenes hablan por si solas.

Hombre detiene a ladrón con brutal patada voladora en Argentina y es tendencia. (Video: Twitter)

Actualmente, y para nadie es un secreto, muchos cibernautas se han ‘sumergido’ en las redes en un intento de olvidarse de la crisis por el coronavirus. Por ello, videos como el de a continuación se han convertido en los favoritos de las audiencias, pues qué mejor que afrontar esta terrible pandemia distrayéndose aunque sea unos minutos.

Finalmente, vale decir que entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos usuarios al ver las imágenes. Asimismo, otros tantos criticaron la osadía del hombre. Sin embargo, lo cierto es que esto pasó y todo quedo registrado. ¿Te atreverías a intentarlo alguna vez? Te pedimos no hacerlo por tu seguridad.

