¿Ya lo viste? Muchos hombres han sido puestos a prueba en este tipo de video escondidos que dejan ver su forma de pensar o actuar. No obstante, este sujeto no imaginó en lo que terminaría esta cámara oculta y la reacción -con final incluido- se viralizó en redes sociales en poco tiempo. No te pierdas de uno de los virales del momento. Adelante, no te arrepentirás.

Este video, subido por la cuenta de TikTok de Badabun, retrata a un hombre de aparente éxito financiero que llega a un establecimiento para realizar el lavado de su auto y se encuentra con una joven con vestimenta de ropa ancha y una gorra. Él decidió que no era fiable entregarle su auto nuevo para que lo limpiase.

Tras incurrir en ese error de apariencias y tildarla de ‘malandra’ por las ropas que llevaba encima, ella insiste pues se trataba de un video de cámara oculta para ‘retratar’ a personas como él. Lo que vendría a continuación era, quizás, de esperarse.

Ella insistió un poco para que accediera a que lavase su auto y todo parecía que iba por la acera de la normalidad, pero de último minuto da un giro a la situación: se quitaría la ropa de ‘malandra’ para quedar en bikini y un short que provocaría esta reacción del hombre.

No quiso que lavara su auto, pero cuando la vio en bikini hasta cambió de propuesta. (TikTok)

Al verla con esta nueva indumentaria y todo lo que ‘escondía’ las ropas anchas, el sujeto decide cambiar de decisión y no solo le pide lavar el auto, sino que hasta tiene el coraje de insinuarle que tiene el dinero suficiente que ella ‘necesita’ para llevarla a su casa.

El video generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de TikTok y otras redes sociales donde se viralizó. El clip también sumó miles de reproducciones, comentarios y reacciones que lo han llevado a ser uno de los videos más vistos en las últimas horas.

