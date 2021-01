La malicia de muchas personas sobrepasa límites y algunos cometen actos repudiables, pero existen también quienes dan la mano y se convierten en ‘héroes’ en el momento que más se necesita. Este es el caso del video de un repartidor que se volvió viral en redes sociales porque rescató a un bebé abandonado en un auto por un ladrón que lo dejó en medio de calle sin refugio.

Este hombre se encargó de salvarle la vida a un bebé que se encontraba en abandono en medio de la calle. Este repartidor de Amazon vio que el pequeño no tenía un refugio y se conmovió al encontrarse con él. La reacción fue inmediata y lo sacó del lugar donde estaba para ponerlo a disposición de las autoridades.

Las imágenes, emitidas por ABC News, muestran claramente como inician todas las acciones. El ladrón robó un coche que tenía un menor adentro. Al inicio, no se había percatado de este detalle. Luego de notarlo, detuvo el vehículo y retiró al bebé para dejarlo en medio de la calle sin refugio alguno con un desamparo total.

Pasaron unos minutos y el pequeño seguía en calle que no tenía tránsito peatonal por un corto tiempo. De inmediato, aparece la furgoneta de Amazon y se paró en medio de la pista cuando lo vio. Juan Carlos Flores, el repartidor, se acerca a ayudarlo con la idea que era “imposible que pudiese estar allí solo a un lado de la calle”.

El ladrón de coches dejando al bebé en la calle

El asombro fue enorme y no podía creer que una persona haya tenido la idea de dejarlo solo y sin desamparo. El hombre comenzó a tocar cada puerta para saber si todo se trataba de un error; sin embargo, todos tenían una respuesta negativa ante la pregunta. Por esta razón, no le quedó mejor solución que llamar a la policía.

Los agentes tuvieron una respuesta inmediata y comenzaron a ser parte de la escena unos minutos después para intentar reunir al bebé con su madre. La sorpresa seguía embargando a cada efectivo y más al repartidor porque no encontraban respuesta alguna y no podían entender como una persona puede dejar a un bebé.

Actualmente, se siguen realizando las investigaciones sobre lo sucedido. A pesar del apoyo de las cámaras de seguridad, no se ha confirmado ningún arresto y no hay noticias sobre el tema. Se realiza un pedido a la comunidad para que ayuden a identificar a este desalmado conductor que no tuvo reparos y dejó solo al bebé en la calle.

Por otro lado, el vídeo proporcionado por Ageint Security confirmó que varios conductores de camiones de reparto habían pasado al lado del bebé en los 22 minutos antes de que Flores lo viera. Esto demuestra también que muchas veces se pasan por alto este tipo de actos.

