Cómo no recordar aquellos tiempos antes de la pandemia, en los que uno podía ir a bailar y a divertirse. Hoy eso es prácticamente imposible. Mientras el coronavirus no se vaya, es mejor quedarse en casa. Sin embargo, podemos recordar lo que eran algunas fiestas antes de la covid-19, gracias a un video de Pikachu que se ha vuelto viral en redes sociales.

En la grabación se puede observar a una persona vestida de Pikachu que está bailando muy entusiasmada al ritmo de los tambores. Se va de un lado para el otro, disfrutando la música como si no hubiera un mañana. Probablemente -por los movimientos que hace- esta pasada de copas.

El hecho es que el Pikachu, luego de bailar, optó por irse corriendo. Sin duda, mala decisión. ¿Por qué? Pues tropezó y se cayó de manera violenta, dándose un volantín. La gente que estaba en la celebración se acercó a ayudarlo. Algunos, sin embargo, se rieron de lo que pasó.

Así fue el baile y la terrible caída de Pikachu. (Video: Instagram)

Lo más probable es que la persona que estaba dentro del disfraz de Pikachu no se haya hecho mucho daño, ya que esos trajes están bien acolchados para que quien los use no se lastime en caso ocurra un accidente.

La cuenta de Instagram que colgó el video acompañó la publicación con la frase: "Cuando te escribe ella o él y vos...".