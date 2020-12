No te pierdas uno de los virales del momento. Créenos, no te arrepentirás. En esta oportunidad, las imágenes de una mujer haciendo añicos el PlayStation de su novio han generado todo tipo de comentarios en redes sociales, más aún por el increíble final del clip. ¿Ya lo viste? Con el mundo acostumbrándose a la ‘nueva normalidad’ tras el brote del coronavirus, muchos usuarios han recurrido a las redes sociales para compartir divertidos videos como este, y que ahora son tendencia en todos lados.

En países como México, Estados Unidos y España, este video ha sido uno de los más comentados del día, llegando a generar miles de reacciones por la terrible manera en que esta mujer decide sorprender a su pareja enfrente de todos sus amigos. Y es que ante la mirada de los cibernautas, es increíble como el hombre reaccionó al ver su consola destruida a manos de la persona que más amaba en el mundo.

Tal y como se puede apreciar en el clip que te mostramos líneas más abajo, la mujer protagonista de este video parecía tener todo fríamente calculado al momento de grabar. Y es que ni bien encendió la cámara, sin decir palabra alguna, se acercó a donde su pareja y sus amigos se encontraban jugando. Acto seguido, cogió el PlayStation 4 y lo aventó contra el suelo hasta hacerlo trizas.

Mujer destruye el PlayStation 4 de su novio en pleno juego y final da la vuelta al mundo. (Facebook)

No obstante, esto no fue todo, insatisfecha por lo sucedido, la mujer salta encima de la consola, dejando boquiabierto a su novio, que no podía creer lo que sus ojos presenciaban. Cerca al final del clip, la joven desaparece y, mientras el hombre miraba horrorizado su PS, esta vuelve a salir con un ¡PlayStation 5 en su mano! Una locura, tanto que hasta el hombre se animó a saltar sobre su consola destruida.

Entre las reacciones más destacadas del video en cuestión, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron ocultar su asombro al ver la reacción de esta mujer y con justa razón. El video fue compartido por un usuario en YouTube, donde ya suma miles de ‘me gusta’ y donde el clip estalló en cuanto a número de reproducciones.

¿Te gustó la historia? ¿Te pareció interesante? Pues te contamos que tenemos más de estas notas trending, tendencia para ti, además de video virales y retos o desafíos que te harán tu tarde más entretenida. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

