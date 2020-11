El colmo de colmos. Un albañil es tendencia en redes sociales por realizar una obra rural con martillos, clavos y palos, pero que no le resultó del todo bien al quedar atrapado por varios segundo en su propia construcción. ¿Habías algo parecido antes? Vamos con la información. Le puede pasar a cualquiera, pero no debería sucederle al ‘maestro’ de obras. Una locura. Definitivamente no fue su día.

No sabemos si cual Don Ramón o cual el propio Chavito, este personaje decidió arreglar el tejado de un domicilio en algún lugar del continente asiático, usando palos, clavos y el martillo para esta construcción rudimentaria o rural.

En TikTok, se ha vuelto viral un video que tiene a otro albañil como protagonista. En esta ocasión, el maestro constructor -aunque puede tratarse de un aficionado, novel o un simple hombre que intentó hacerlo- comete un ‘blooper’ que solo veíamos en la serie del ‘Chavo del 8’.

Maestro de obra comete 'blooper' al martillar madera y quedar atrapado entre palos. (TikTok)

Como le pasaría a estos entrañables personajes -o a cualquiera de los que inmortalizó Chespirito-, el albañil realizó en una extraña posición el martilleo de clavos para fijar los palos muy bien colocados, lo que no se percató es que estaba él por encima de un espacio del cual le sería difícil salir.

El video se volvió tendencia en esta red social y ya ha sido compartida por otros usuarios de Twitter, Facebook e Instagram, donde tiene miles de reproducciones y comentarios. Este maestro de obra, sin duda, será tendencia en redes por buen tiempo tras lo que hizo con estos palos. No todo estuvo fríamente calculado.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Cámara oculta reveló qué hace un perro cuando se queda solo y momento es viral. (Video: Facebook)