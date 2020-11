Un video registrado en Tailandia y publicado en YouTube se volvió viral por mostrar la increíble reacción que tuvo un perro luego que su dueño fingiera ahogarse en un lago. El momento es de los más comentados en la mencionada red social.

En la grabación se aprecia claramente que el can había acompañado a su amo a un lago. Como el joven quería refrescarse, decidió meterse al agua para nadar un rato. Es ahí donde simuló que estaba en problemas para ver la reacción de su mascota.

De acuerdo al video publicado en YouTube por el canal ViralHog, exactamente el 24 de julio del presente año, el muchacho fingió que se ahogaba y necesitaba ayuda con urgencia. Su perro, al ver que aparentemente corría peligro, no la pensó dos veces y se lanzó al lago, con la intención de rescatarlo.

Si bien el can no es un salvavidas, sorprendió a todos los presentes y a miles de usuarios, quienes quedaron maravillados con su acción heroica. Al ver las ganas que tenía su mascota de ponerlo a salvo, el joven nadó con él hacia la orilla y eventualmente salieron del agua sin problemas. No cabe duda que el amor que tienen los perros hacia sus dueños es de los más puros que existen.

