Un video de Facebook ha causado gran impacto en Estados Unidos, México y España, por mostrar cómo un joven, a través de un pequeño hueco que él mismo hizo en una valla de madera, acaricia al perro de su vecino. La escena no tardó en volverse viral en la popular red social.

Según se pudo conocer, el muchacho, al ver que la valla de madera impedía que él pueda acariciar al perro de su vecino sin salir de su propiedad, decidió hacer un pequeño hueco en el que solo pueda pasar su mano para tocar al can.

Curiosamente, los dueños del animal no se incomodaron con su accionar, sino todo lo contrario, les causó gracia y asombro, al punto que registraron el momento en un video que posteriormente circuló en Facebook y se volvió viral.

El can, durante toda la grabación, se mostró feliz de poder compartir con el muchacho de esa singular manera. El animal permaneció echado muy cerca del hueco de la valla de madera, dejando en claro que también quiere mucho al joven.

El video de aquel instante ya acumula una gran cantidad de reproducciones y reacciones en Facebook. Miles de usuarios no salen hasta ahora de su asombro. Si aún no ves la llamativa escena, no desesperes, en esta nota podrás hacerlo sin ningún problema. ¿Serías capaz de hacer algo similar?

Hizo un hueco para acariciar al perro de su vecino pic.twitter.com/4d4Vb3EKuS — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 22, 2020

