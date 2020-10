Pero quién podría saber de quién se trata. Es que es tan difícil. Pasa el tiempo y hasta ahora no lo logran capturar. No, no tanto así. Este joven decidió llevarse un paquete del vecino creyendo que ocultaría su identidad pero fueron varios factores los que lo delataron y el video se volvió viral en redes sociales.

El video es viral en redes sociales por lo cómico que le resulta a muchos usuarios lo que termina haciendo este joven. Un muchacho decidió realizar un hurto -no una travesura- y todo le salió mal. El clip es sensación en redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube y Facebook.

Este joven regresaba a su casa luego de pasear a su perro, cuando de pronto vio que en la puerta de su vecino había un paquete solitario en el suelo y decidió llevárselo. Con el fin de no ser identificado por la cámara de seguridad, él se cubrió la cara con su polo y pensó que con eso bastaría.

Roba un paquete del vecino y olvida gran detalle a pesar de cubrirse el rostro. (YouTube)

Sin embargo, el joven se olvidó un pequeño detalle: segundos antes había sido grabado, por lo que los dueños del departamento rápidamente supieron quién era el delincuente y lo denunciaron.

“Hemos perdido muchos paquetes dentro de nuestra comunidad. Encontré a mi vecino haciendo algo estúpido. Creo que esto es extremadamente inaceptable, especialmente durante el COVID-19. Llamé a la policía y lo citaron como un ladronzuelo. También lo informé a la oficina de arrendamiento solicitando el desalojo”, se lee en la descripción del video que publicó el canal de YouTube, ViralHog, el pasado 11 de junio del presente año.

