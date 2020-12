Una actitud reprochable. La cámara de seguridad de un ascensor graba el preciso instante cuando un joven se baja la mascarilla y le tose en la cara a un anciano ante la mirada de un tercero que estaba en el lugar. El video viral publicado en LiveLeak generó gran rechazo de los usuarios en Internet.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo por la cobarde acción de un joven, que no decidió hacer caso a las indicaciones de un adulto mayor para no abarrotar el ascensor. El anciano le indica que espere un momento para no llenar el lugar, sabiendo que en época de pandemia se debe respetar el distanciamiento social; sin embargo, aquí viene lo lamentable.

Al principio parecía estar bien con la espera, pero cuando las puertas comenzaron a cerrarse, saltó a bordo y los ánimos comenzaron a caldearse. El tipo decidió responder bajándose la mascarilla y tosiendo intencionalmente en la cara.

La reacción fue inmediata, pues el joven recibió golpes y un duro castigo por parte del adulto mayor, dejándolo en ridículo. Todo lo redactado quedó grabado en las cámaras del ascensor en un edificio en Estados Unidos, siendo viralizado de forma inmediata.

