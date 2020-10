En países como Camboya, todavía se acostumbra a consumir carne de perro en festividades donde se ofrecen como comida. Es por eso que existen las denominadas “granjas de perros”, sitios que lucran con la carne de estos animales para venderla en algunos países occidentales. Debido a ello, distintas organizaciones como The Sound of Animals, realizan esfuerzos por terminar con esta polémica práctica.

Se trata de un grupo de personas que busca evitar el comercio de la carne de perro en la zona sudeste de Asia mediante la negociación y que es liderado por Michael Chour, un médico que comparte su trabajo a través de su página de Facebook.

Sin embargo, uno de sus últimos rescates captó la atención no solamente de sus seguidores, sino también de miles en Facebook que no pudieron evitar emocionarse ante lo ocurrido. El hombre, que vive en Tailandia desde hace más de 13 años, no pudo evitar derramar algunas lágrimas tras ver la impensada reacción de una perrita a la que acababa de poner a salvo.

Sweety, nombre con la que fue bautizado el animal, se acurrucó contra el hombro de Chour, apoyando su cabeza en su pecho y acurrucándose en sus brazos. “Ella se acurrucó con ternura”, le dijo el hombre a The Dodo. “Mi corazón se ‘derritió’ y no pude contener mis lágrimas”, aseguró.

“Veo demasiadas cosas horribles en todos estos mataderos. Me encanta verlos entender que vivirán y que recibirán amor”, agregó.

“Todos los perros tienen derecho a una vida de felicidad, pero algunos de ellos tocan mi corazón más que otros”, añadió Chour. “Esta (Sweety) es una de ellas”.

El video no tardó en ser volverse viral en Facebook y superó las 890 mil reproducciones.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El perro viral que canta y toca el piano

El perro ha alborotado las redes sociales con su música.