Paniora Nukunuku es un tiktoker neozelandés que registró el momento en que le muestra la prótesis que lleva en la pierna a una anciana que le increpó por estacionarse en un espacio para minusválidos. La filmación se viralizó tras ser subida a TikTok.

El joven contó que todo empezó luego de que llegara en auto al estacionamiento de una cadena de comida rápida. Poco después, una mujer de la tercera edad se le acercó para reclamarle por dejar su coche en la plaza para discapacitados, a pesar de que tenía la tarjeta que le acreditaba para hacerlo.

“Tengo una tarjeta de minusválido porque tengo una pierna protésica. Soy discapacitado, tiene sentido. Obviamente, no puedes ver mi discapacidad si estoy en el coche”, dijo el joven en el primero de los dos videos que publicó en TikTok. “Entonces, ¿por qué esta anciana pensó que era una buena idea abordarme, llamar a mi ventana y preguntarme si la tarjeta era mía o no? ¡No es asunto tuyo! ¡No eres la Policía de los minusválidos!”.

“Aunque alguien no parezca mayor o ‘lo suficientemente discapacitado’, si tiene [la tarjeta], te callas la boca y te marchas”, agregó Nukunuku, visiblemente enojado por el incidente.

En un segundo video, se puede ver que el tiktoker se acerca a la anciana para mostrarle su prótesis. Aún bastante molesto por lo ocurrido, le dijo: “espero que esto sea suficiente”. “Disculpa, ¿me increpaste porque no te parecí lo suficientemente discapacitado?”, le preguntó.

“Sí, te diré por qué. Necesito [esa plaza] desesperadamente y ha habido muchas ocasiones en las que...”, respondió la mujer, siendo interrumpida rápidamente por Nukunuku. “¡Tengo solo una pierna y viniste a preguntarme si esa tarjeta era mía!”. “Sí, lo hice, tengo todo el derecho”, dijo la anciana.

“No, no lo tienes. Si la tarjeta está ahí, no tienes que preocuparte por nada. ¿Me increpaste porque no parezco minusválido? ¿Porque no parezco mayor? Hay una razón por la que tengo la tarjeta, así que no asumas que alguien no es lo suficientemente discapacitado. No lo vuelvas a hacer”, dijo el tiktoker.