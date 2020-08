Perro probó helado por primera vez en su vida y su hilarante reacción es viral en redes

Un adorable perro ha dejado sin palabras a varios internautas al protagonizar una hilarante escena mientras probaba un delicioso helado. Su peculiar comportamiento fue captado en video por uno de sus dueños y luego compartido en redes sociales como Facebook, donde se volvió viral.

Y es que el adorable can no se dejó arrebatar un pote de helado tras haber probado por primera vez en su vida este alimento congelado. No escuchó la advertencia de su dueño, quien le ordenó que dejará el postre ya que podría tener consecuencias nefastas para su salud.

En medio de las advertencias, el hombre intentaba quitarle el pote de helado pero el perro se adelantaba a sus movimientos e impedía que su dueño pueda arrebatarle su nueva comida favorita. Todo quedó registrado en un video viral que es furor en Facebook y otras redes sociales.

“Nuestra engreída mascota se niega a compartir casi todo lo que tiene. La comida, por su puesto, no es una excepción”, manifestó la autora del video viral que fue publicado originalmente en TikTok y se difundió en las demás plataformas.

