La naturaleza en su máximo esplendor. En tiempos de cuarentena en los que miles de personas han optado por ‘refugiarse’ en las redes sociales para entretenerse, es común encontrar distintos videos que harán de tu aislamiento un poco menos aburrido. Este es el caso del clip de hoy compartido por la web de ‘El País', que ya es tendencia en todo el mundo.

Como bien se puede apreciar en las imágenes, este video trata de dos animales muy queridos por los humanos que -por cosas de la vida- terminaron encontrándose en una playa de Crimea, en Europa. El clip fue grabado por la dueña de ‘Patrick', el perro de raza pastor alemán que protagoniza el video, cuando este jugaba con un delfín en la orilla del mar.

Así, lo llamativo de este video radica en lo bien que la pasaba tanto ‘Patrick’ como su nuevo amigo, que además es considerado como una de las especies más inteligentes del planeta. El perro no dejaba de perseguir al delfín al borde de la playa en el cabo de Opuk, mientras que su dueña lo grababa sonriente, feliz porque su can había ‘besado’ al mamífero.

El video de todo lo descrito líneas arriba fue compartido en Facebook y de inmediato se volvió viral, impactando bastante en países como Estados Unidos, México y España. La escena, además, es todo un éxito en la popular red social. Una locura.

“Patrick ha lamido a un delfín y yo todavía no”, fue el mensaje que la dueña de ‘Patrick’ publicó en su Instagram, y que hoy difundió ‘El País’. No obstante, esta no sería la última vez que este perrito de grandes proporciones vería a su amigo delfín. Y es que tal y como menciona la citada fuente, la mujer y el can regresaron a un segundo encuentro con los mamíferos marinos.

Esta vez, ‘Patrick’ no solo tendría la posibilidad de jugar con un delfín, sino mas bien con hasta cuatro de su especie. Simplemente increíble. Casi al término del video, de puede observar a todos estos delfines siendo perseguidos por el adorable pastor alemán.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Niño es retado por su hermano mayor y gana 1.000 pesos en segundos (Video: Facebook)