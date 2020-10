En Facebook circula un video que ha sido capaz de generar demasiada indignación en los usuarios porque muestra cómo un profesor humilla a un alumno con Síndrome de Asperger en plena clase virtual. El hecho no tardó en volverse viral.

El docente en cuestión se llama César Augusto Leal Chapa, de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma Nuevo León, en México. Él se burló del estudiante Jesús David Aguilar. En el video compartido en la mencionada red social por Moni Leal, exactamente el 15 de octubre del presente año, se aprecia que todo ocurrió en una clase por Zoom.

En un inicio, el profesor le dijo que no hiciera trampa porque no estaba haciendo los cálculos en una libreta. En ese momento, el maestro lo llamó “burro” y luego continuó humillándolo. “La ingeniería no es para chiflados. La ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia”.

Luego que el estudiante le explicó la razón de su accionar, el profesor le respondió. “No inventes cosas que no van a ser. Si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual”. Más adelante, el docente continuó con los ataques hacia el alumno, señalando que “va a necesitar que le extirpen el cerebro”.

De acuerdo a una nota publicada por el Clarin, exactamente el 23 de octubre del presente año, luego que el video de la clase se volviera viral, muchos estudiantes pidieron la renuncia del maestro, quien después pidió disculpas y sostuvo que su accionar se debió al estrés causado por la pandemia. Posteriormente, en una carta publicada en Facebook, el profesor anunció que renunció a la universidad, luego de haber estado 40 años.

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Peleador es viral por impresionante entrenamiento como Rocky Balboa

Peleador es viral por impresionante entrenamiento como Rocky Balboa