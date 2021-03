Personas que se arrepienten de los tatuajes que se hicieron las hay y por montones, y seguramente conoces a una de ellas; sin embargo, podríamos decir que el caso de una tiktoker llamada Maria está a un nivel superior. La joven explicó que decidió marcar su piel con una “frase inspiradora”, sin darse cuenta que la gente le daría una connotación sexual debido al lugar en el que se lo puso.

La usuaria @mariaavery decidió sumarse a un desafío de TikTok en el que había que mostrar el tatuaje “más tonto” que los internautas se habían hecho. Fue así que la chica decidió contar que, a los 18 años, se hizo un tatuaje que decía “sigue adelante”, una frase que, para ella, no era más que algo inspirador; no obstante, dijo que la parte del cuerpo en donde decidió colocarla no fue la mejor. El espacio escogido fue a la altura de la cadera, cerca de los glúteos, lo que le daba un significado distinto al esperado.

Lo peor es que recién se dio cuenta de ello cuando se los mostró a sus familiares. “Pensé que había sido una buena idea, hasta que mi familia lo vio y me dijo: ‘Qué es eso? Es muy sexual. Quítatelo’”, narró la joven. Para arreglarlo, decidió agregarle más palabras, pero la elección empeoró aún más el doble sentido.

Con la modificación, en su piel podía leerse: “Sigue dándole para adelante”. “En ese punto, todo se volvía cada vez más tonto. Así que me di cuenta de que tenía que taparlo o quitarlo”.

Finalmente, Maria optó por tapar la frase por completo con unas flores. “No quería que me lo quitaran, así que lo cubrí, pero este es probablemente el tatuaje más tonto que me he hecho”, agregó la joven.

Su singular relato se volvió viral, desatando las carcajadas de miles de internautas.